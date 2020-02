«Les enfants tremblent. Est-​​ce qu'on va survivre?»

La Thaïlande continue de panser ses plaies après l'effroyable fusillade qui a fait 29 morts dans un centre commercial de Korat, entre samedi et dimanche derniers. Il faudra beaucoup de temps à Orawan Dethirunsuwan pour se remettre du calvaire qu'elle a vécu ce jour-là. Publié sur Facebook le soir-même du drame, le témoignage de cette Thaïlandaise fait froid dans le dos.

Un général en pleurs exhorte «à ne pas accuser l'armée»



Un haut responsable militaire thaïlandais, éploré, a exhorté mardi ses compatriotes en deuil à «ne pas accuser l'armée» après la tuerie sans précédent dans le pays durant laquelle un soldat a tué 29 personnes. Le commandant en chef de l'armée de terre thaïlandaise, le général Apirat Kongsompong, un ultra-royaliste, a fondu en larmes en présentant ses excuses aux victimes au cours d'une conférence de presse, mais a exclu de démissionner.

Il était environ 17h quand Orawan et trois membres de sa famille se sont rendus dans une boutique du rez-de-chaussée du centre commercial pour s'acheter des donuts. Le groupe s'apprêtait à quitter le magasin quand des coups de feu ont commencé à résonner dans le centre. Orawan a alors vu plusieurs personnes courir vers elle. «Le personnel de Krispy Cream nous a crié de se cacher dans la cuisine. Nous étions huit vies: six adultes, deux enfants. Puis le magasin a baissé son rideau en fer», raconte la Thaïlandaise.

S'en est suivie une attente interminable dans l'angoisse et le silence, régulièrement brisé par le bruit glaçant des coups de feu. «Ils retentissent à une certaine distance de nous, mais je les entends clairement. Les enfants tremblent. Vais-je survivre? Est-ce que quelqu'un viendra m'aider? Pourquoi le tireur me tuerait-il?», écrit la mère de famille. Pétrifiée, Orawan craignait par-dessus tout que l'assaillant ne mette le feu au centre commercial ou alors qu'il se fasse exploser pour «mourir en martyr».

Vers 22h30, un employé de la boutique a reçu un message lui indiquant que les forces de l'ordre allaient affronter le tireur. Tout le monde a reçu l'ordre de s'allonger au sol pour éviter les balles. Alors qu'une rafale de tirs retentissait, Orawan s'est efforcée de rassurer sa fille, qui répétait sans cesse «Maman, je t'aime». Une trentaine de minutes plus tard, six ou sept policiers sont enfin arrivés pour les tirer de leur cachette et les aider à quitter le centre commercial. Pour la Thaïlandaise, la sortie semblait très loin et inatteignable. À la fin de son témoignage poignant, Orawan a tenu à remercier les forces de l'ordre, les employés de la boutique et sa famille pour leur soutien.

(L'essentiel/joc/afp)