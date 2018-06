Un avion s'écrase dans un quartier de Bombay

«Cinq personnes ont succombé à leurs blessures après que l'avion s'est écrasé, dont un pilote, trois copassagers et un piéton», a déclaré à l'AFP, Deepak Deoraj, porte-parole de la police de la mégapole d'une vingtaine de millions d'habitants.

MORE – 5 people, including a pilot, 3 co-passengers and a pedestrian, died as a result of a plane crash in India's Mumbai, police sayhttps://t.co/JRh9K8rJ7Dpic.twitter.com/e5fHltXQhm– DAILY SABAH (@DailySabah) 28 juin 2018

Le bi-turbopropulseur C90 King Air d'une capacité de douze places, qui n'avait que quatre personnes à son bord, s'est écrasé peu après 13h30 locales (10h au Luxembourg). Des images postées sur les réseaux sociaux montraient un incendie et une colonne de fumée noire au milieu d'immeubles vides en construction. Des débris et un corps en feu gisaient sur le trottoir sous une pluie battante.

L'avion effectuait un vol d'essai et avait décollé de l'aérodrome de Juhu situé non loin, a rapporté le Directorat général de l'aviation civile (DGCA) indien. Il appartenait à un opérateur privé qui l'avait racheté au gouvernement local du grand État de l'Uttar Pradesh (nord). «Il y avait deux pilotes et deux ingénieurs d'entretien de l'avion à bord», a précisé le DGCA, dans un communiqué. Les passants de cette zone jouxtant l'aéroport international de Bombay, constamment survolée par des avions, ont raconté avoir entendu une «forte explosion».

«Au départ, nous avons cru qu'un générateur sous les immeubles en construction avait pris feu mais lorsque nous sommes allés sur place, nous avons trouvé le cadavre calciné d'un homme qui était visiblement à bicyclette lorsque l'avion s'est écrasé», a décrit un témoin interrogé par la chaîne de télévision NDTV. Des équipes d'enquêteurs spécialisés ont été dépêchées sur place pour déterminer les causes du crash.

(L'essentiel/afp)