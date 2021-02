Rappeur incarcéré: nouvelles manifestations

Quatre personnes ont été arrêtées en Catalogne, au cours d’une nouvelle nuit d’affrontements entre manifestants et policiers à la suite de l’incarcération mardi du rappeur espagnol Pablo Hasél, a annoncé samedi la police.

Deux personnes ont été arrêtées à Barcelone et deux autres à Gérone, en Catalogne, tandis que huit policiers ont été blessés dans les affrontements, a précisé la police. Six personnes ont été légèrement blessées, a-t-on indiqué par ailleurs de source médicale.

A Barcelone, des affrontements ont à nouveau opposé la police et des jeunes lors de manifestations de soutien au rappeur incarcéré Pablo Hasel #AFP pic.twitter.com/m2hpC4Fvkk — Agence France-Presse (@afpfr) February 19, 2021

2 000 manifestants

Il s’agissait de la quatrième nuit consécutive de manifestations en réaction à l’incarcération de Pablo Hasel, 32 ans, condamné à neuf mois de prison pour des tweets dans lesquels il insultait la monarchie et la police, ainsi que pour apologie du terrorisme.

Quelque 2000 manifestants se sont rassemblés dans la soirée à Barcelone où des heurts n’ont pas tardé à éclater. Des manifestants encagoulés ont lancé des pierres, des bouteilles et des pétards sur la police et mis le feu à des barricades érigées avec des poubelles et des chaises de restaurants. Au moins un restaurant a été incendié tandis que des banques et des commerces ont été vandalisés, selon la police. Des commerces ont également été pillés.

De nouvelles manifestations sont attendues samedi, avec des rassemblements prévus à Barcelone, Madrid, Pampelune (nord), Logrono (nord) et Majorque. Au total, près d’une centaine de personnes ont été arrêtées depuis mardi et de nombreuses autres blessées, dont des policiers et une jeune fille qui a perdu un oeil à Barcelone, probablement après un tir de balle en caoutchouc de la police. Seize personnes ont notamment été arrêtées dans la nuit de jeudi à vendredi à Barcelone et à Valence (est).

Querelle politique

La plupart des manifestations ont commencé à Barcelone, ville dont est originaire le rappeur, et se sont étendues à d’autres villes dans l’ensemble de l’Espagne, dont Madrid, Valence et Grenade (sud).

Les violences ont également suscité une querelle politique, exacerbée par les divisions au sein de la coalition gouvernementale qui regroupe les socialistes du Premier ministre Pedro Sanchez et le parti de gauche radical Podemos. Pedro Sanchez a condamné les violences tandis que les dirigeants de Podemos ont exprimé leur soutien aux manifestants. Le leader de Podemos, Pablo Iglesias, avait ainsi affirmé qu’il n’existait pas en Espagne «une situation de normalité politique et démocratique pleine».

