En plein enfer, il lui offre un grand moment de bonheur

C’est ce qu’on appelle une journée forte en émotions. Sean Matthews avait prévu de demander Kellie Stanley en mariage le jour de leur premier anniversaire de vie commune. L’Américain domicilié à Fuquay-Varina (Caroline du Nord) a dû revoir ses plans le 4 septembre dernier. Ce soir-là, les deux tourtereaux étaient en train de manger au restaurant quand un voisin paniqué les a appelés: leur maison était en feu. Pendant que le couple se ruait en catastrophe chez lui, le voisinage a utilisé le code du garage pour secourir le chien et couper le gaz, afin d’éviter une explosion.

«Le fait de voir que nos voisins se sont alliés pour essayer de sauver notre maison et aider notre chien, c’est indescriptible. Nous étions à environ 10 minutes de la maison mais nous pouvions voir la fumée noire dans le ciel», raconte Sean à Fox News. Le couple a pu retourner dans sa demeure pour constater les dégâts et sauver ce qu’il y avait à sauver. Kellie et Sean avaient quasiment tout perdu, mais l’Américain a pu récupérer un bien extrêmement précieux: la bague de fiançailles qu’il avait soigneusement cachée en attendant le grand jour.

Après avoir vécu un événement aussi déchirant, Sean a senti que c’était le bon moment pour franchir le pas. «Il nous a tous réunis dans l’allée à la fin de la soirée pour faire un discours et remercier tout le monde d’avoir été là pour nous. (…) Mais, ensuite, le discours a changé, et il s’est mis à parler de la manière dont tout a commencé et comment nous avons construit cette maison l’année dernière», raconte Kellie. Sean a ensuite mis un genou à terre et a demandé sa belle en mariage. Il explique avoir voulu «tirer le meilleur parti des choses et voir le verre à moitié plein» après avoir perdu sa maison.

Le couple est logé à l’hôtel et parfois chez des amis en attendant d’emménager dans un appartement en octobre, le temps que sa maison soit reconstruite.

(L'essentiel/joc)