Minnie se déchaîne, Mickey intervient, Dingo observe

Une bagarre improbable a explosé cette semaine dans une rue de Las Vegas. Une vidéo publiée à l'origine sur Instagram montre une femme déguisée en Minnie s'en prendre violemment à une agent de sécurité. À force de se déchaîner sur son adversaire, elle finit par perdre la tête de son costume. Tentant de s'interposer, un homme déguisé en Mickey se prend accidentellement un coup de poing en pleine figure, tandis qu'une personne portant un costume de Dingo préfère ne pas trop s'en mêler.

Assaillie de coups, l'agent de sécurité finit au sol, son agresseuse assise sur elle. On ignore ce qui a bien pu provoquer un tel déferlement de violence. Selon le New York Daily News, les deux femmes s'étaient échangé des «amabilités» pendant un moment avant que «Minnie» ne pète les plombs. Un porte-parole de la police de Las Vegas a confirmé l'incident. «Nous sommes en train d'enquêter et d'essayer d'identifier la suspecte», a-t-il fait savoir.

(L'essentiel/joc)