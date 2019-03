«Racontez votre viol dans la section commentaires»

Une femme qui affirme avoir été violée par un employé d'un établissement recommandé par TripAdvisor a eu une très désagréable surprise en contactant l'entreprise. K. a montré au «Guardian» un échange d'e-mails entre elle et le site de voyage. Dans cette discussion, la femme explique à TripAdvisor avoir été sexuellement agressée par un guide. Elle indique avoir signalé les faits à la police et à l'hôtel dans lequel elle séjournait et demande au géant américain de faire en sorte de prévenir les autres touristes.

En guise de réponse, TripAdvisor a alors recommandé à K. de raconter, dans la rubrique commentaires, les détails de son viol. Et ce, à la première personne. «Je n'y croyais pas. Cette entreprise mondiale était-elle vraiment en train de me pousser à revivre mon traumatisme sur un forum afin que tout le monde puisse le voir et le commenter? Ou pire encore, pour que mon agresseur puisse me répondre et me harceler? Je me sentais brisée, désespérée et seule», a confié K.

Un précédent à Mexico

La mort dans l'âme, la touriste a raconté son agression, mais comme elle ne l'a pas fait à la première personne, TripAdvisor n'a toujours pas publié son texte. K. explique qu'elle craignait des représailles si elle était reconnue.

Depuis plusieurs années, TripAdvisor est critiqué pour sa gestion des témoignages d'agressions sexuelles et autres crimes violents. Il refuse par ailleurs d'exclure les établissements visés par ces accusations. En 2017, le géant du voyage avait présenté ses excuses après avoir effacé des commentaires négatifs au sujet d'un hôtel à Mexico. Les textes en question évoquaient des viols, des agressions et des blessures. TripAdvisor avait alors assuré qu'il mettrait en place des signaux distinctifs attribués aux hôtels où des «problèmes de santé, discrimination ou sécurité» avaient été signalés.

TripAdvisor se défend

Interrogé par Newsweek, un porte-parole assure que l'entreprise prenait la sécurité des voyageurs «très au sérieux». Il précise toutefois que l'inscription d'un établissement sur la plateforme n'est pas synonyme de soutien.

«Nous ne rendrions pas service au public en retirant ces inscriptions et, par conséquent, en ne divulguant pas des renseignements précieux. Laisser une entreprise fonctionner dans l'ombre, sans avoir une trace transparente des expériences des touristes à cet endroit, met potentiellement les voyageurs en danger», estime le porte-parole. Il ajoute: «TripAdvisor s'efforce de trouver le juste équilibre entre le respect de la vie privée de la victime et l'utilité de notre plate-forme pour les voyageurs.»

(L'essentiel/joc)