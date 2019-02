La fête finit mal, une ado poignarde son amie

Une adolescente a été condamnée vendredi à 25 ans de prison pour le meurtre de sa meilleure amie, survenu le 29 mai dernier. Nylah Lightfoot est morte à l'hôpital de Fort Worth (Texas) après avoir été poignardée dans le cou et la poitrine pendant une dispute. Face à la cour, Dawn* a raconté qu'elle et sa victime s'étaient rencontrées à l'école et qu'elles étaient comme des sœurs, disputes comprises.

Tout a dérapé lors d'une pool party organisée chez Nylah, explique le «Star-Telegram». Selon le témoignage de Dawn, il y avait trop de monde chez sa copine et pas assez de place dans sa chambre pour y passer la nuit, alors elle a décidé de rentrer chez elle. Par SMS interposés, les deux amies se sont invectivées au sujet d'une porte claquée, puis à propos d'habits qu'elles s'étaient mutuellement empruntés. Toujours d'après Dawn, Nylah a débarqué chez elle à environ 2h30 du matin et la dispute a repris de plus belle. Hors d'elle, l'ado alors âgée de 13 ans s'est dirigée vers la cuisine et s'est emparée d'un couteau pour menacer sa copine.

«Même sa copine n'a pas réussi à l'arrêter»

«Je l'ai poignardée et j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Je l'ai sorti instantanément et j'ai essayé d'empêcher Nylah de s'enfuir», a déclaré Dawn au tribunal. La jeune fille a tenté de stopper le saignement avec une couverture et des serviettes jusqu'à ce que sa mère arrive et découvre l'horreur. Après la mort de Nylah, Dawn dit avoir songé au suicide, mais sa mère est parvenue à l'en dissuader. Elle s'est rendue à la police et a indiqué où se trouvait l'arme du crime.

La prévenue aujourd'hui âgée de 14 ans a affirmé que son acte était accidentel, mais le procureur a soutenu qu'elle avait des problèmes de gestion de la colère. «Quand elle est sortie avec le couteau, elle avait encore le contrôle. Même sa copine n'a pas réussi à l'arrêter», a argumenté Jim Hudson, procureur du comté de Tarrant. Dawn, qui risquait jusqu'à 40 ans de prison, passera finalement 25 années en détention. Elle sera incarcérée dans une prison pour mineurs jusqu'à ses 19 ans. «Tu as fêté son dernier anniversaire avec nous. Je ne sais pas comment je m'en remettrai», a lancé la mère de Nylah à l'accusée.

* Prénom d'emprunt

