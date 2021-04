Le boss de la NRA rate plusieurs fois un éléphant

Déjà dans la tourmente en raison de problèmes judiciaires, le patron du puissant lobby pro-armes américain NRA, Wayne LaPierre, est dans l’embarras depuis la diffusion d’une vidéo qui le montre tirer maladroitement sur un éléphant au Botswana, portant un nouveau coup à sa réputation. Les images, tournées dans le cadre d’un documentaire parrainé par la National Rifle Association, datent de 2013 et ont été déterrées par les médias The Trace et The New Yorker. La série n’a jamais été diffusée, le lobby s’inquiétant d’un possible «fiasco en termes de relations publiques», selon le New Yorker.

On y voit Wayne LaPierre, vice-président exécutif de la NRA, fervent défenseur des armes à feu, parti à la chasse aux éléphants au Botswana. Il tire sur une bête toute proche mais ne fait que la blesser. Amené par un guide encore plus près de l’éléphant, LaPierre tire quasiment à bout portant mais rate encore sa cible. Après d’autres tentatives, ce sera quelqu’un d’autre qui achèvera l’animal.

Espèce en danger d’extinction

Et voilà comment «Wayne LaPierre parvient à s’aliéner à la fois les chasseurs et les propriétaires d’armes parce que non seulement c’est inhumain, mais il est en plus un très mauvais tireur», a réagi Shannon Watts, fondatrice de Moms Demand Action, une organisation qui lutte contre la prolifération des armes aux États-Unis. «C’est ignoble de voir l’abattage brutal et maladroit par LaPierre de cette magnifique créature. Aucun animal ne devrait souffrir ainsi», a renchéri Tanya Sanerib, du Centre pour la diversité biologique, dans un communiqué.

«Les éléphants de la savane viennent d’être déclarés espèce en danger d’extinction par des experts internationaux, et ces bêtes intelligentes ne devraient en aucun cas être utilisées comme cible de papier par un tireur incompétent», a-t-elle encore dit. La NRA n’en est pas à ses premiers déboires. Début août, elle a été attaquée par la procureure de l’État de New York, qui réclame sa dissolution. M. LaPierre et trois autres hauts responsables sont accusés d’avoir utilisé les contributions de leurs adhérents comme «leur propre tirelire», au point d’avoir rendu l’organisation quasi insolvable. La NRA avait contre-attaqué en déposant le bilan devant un tribunal fédéral de Dallas.

(L'essentiel/afp)