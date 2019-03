L'Iran dément être mêlé à l'opération contre le PKK

«Les forces armées iraniennes n'ont aucun rôle dans l'opération militaire turque contre le PKK» (Parti des travailleurs du Kurdistan), a rapporté l'agence officielle iranienne lundi soir, en citant une source non identifiée au sein de l'état-major des forces armées de la République islamique. «Les forces armées de l'Iran affronteront avec force tout groupe qui chercherait à semer le trouble sur notre territoire national», ajoute sans plus de précision la même source citée par Irna.

Cité par l'agence de presse étatique turque Anadolu, le ministre de l'Intérieur turc Süleyman Soylu a affirmé que la Turquie et l'Iran avaient lancé lundi une «opération conjointe» inédite contre les rebelles du (PKK), sans donner plus de détails. La Turquie partage sur son flanc oriental une frontière avec l'Iran et au sud-est une frontière avec l'Irak, dans le nord duquel le PKK et le Parti pour une vie libre au Kurdistan (PJAK), un parti kurde iranien qui lui est affilié, ont des bases arrière.

(L'essentiel/afp)