Une femme écrasée entre deux voitures

Une scène d'horreur s'est déroulée dimanche vers 20h15 à Londres, à quelques mètres de mètres de Buckhingham Palace. Lors d'une altercation, une femme a été écrasée entre deux voitures. Selon les médias britanniques, la victime, âgée d'une quarantaine d'année, serait sortie de son véhicule lors d'une dispute avec un chauffeur de taxi.

Ce dernier, voulant s'enfuir, aurait coincé la femme entre son véhicule et une Range Rover bleue. Très agité et violent, il a dû être maîtrise par la police à l'aide d'un taser et placé en garde à vue.

Des images choquantes montrent la conductrice en énorme souffrance, pendant que des témoins de la scène, horrifiés, se précipitent pour l'aider. L'un d'eux n'a pas hésité à sauter dans le véhicule bleu pour libérer la femme de son calvaire. Prise en charge en était de conscience, elle a été transportée à l'hôpital en ambulance. Son état de santé n'est pas encore connu.

(L'essentiel/szu)