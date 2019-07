La «sage-​​femme» ne savait pas ce qu'elle faisait

Une Américaine a été arrêtée mercredi et mise en examen pour maltraitance sur un enfant et négligence entraînant la mort. Le mois dernier, la jeune femme a voulu aider une future maman à mettre son bébé au monde chez elle, à Omaha (Nebraska). Angela Hock, qui a assuré à la femme enceinte qu'elle était sage-femme, n'avait en réalité aucun diplôme officiel ni permis d'exercer dans l'État. Et l'accouchement a viré au drame.

Le 15 juin dernier, des ambulanciers sont arrivés en catastrophe au domicile d'Emily Noe, qui était en plein travail. Angela Hock était avec elle et l'aidait à donner naissance, mais l'enfant se présentait par le siège et l'accouchement se présentait très mal. Quand les ambulanciers sont entrés dans la maison, la moitié du corps du bébé était sorti. La sage-femme autoproclamée a alors demandé à l'équipe médicale de lui passer des ciseaux. Elle a ensuite pratiqué une «intervention obstétricale du péritoine» afin de voir si elle arriverait à sortir la tête de l'enfant, mais cette manœuvre n'a servi à rien.

Entre 10 et 12 minutes sans oxygène

C'est finalement en route vers la salle d'accouchement d'urgence que le personnel médical a pu faire sortir le bébé, relate ABC News. «Il était gonflé, ne respirait pas et n'avait pas de pouls», peut-on lire dans le rapport de la police d'Omaha. La petite Vera a passé deux jours reliée à des machines, avant d'être débranchée et de mourir. Selon les médecins, la petite fille a passé entre 10 et 12 minutes sans oxygène, pendant qu'Angela Hock s'essayait à un accouchement sans assistance médicale.

Après le drame, la maman de Vera a expliqué à la gynécologue qui l'a prise en charge, qu'elle n'avait réalisé que sa fille se présentait par le siège que quelques heures avant l'arrivée de l'ambulance. Angela Hock lui avait alors assuré qu'elle savait gérer un tel cas de figure, ce qui a convaincu Emily Noe d'accoucher à la maison. Après 30 minutes d'efforts infructueux, la sage-femme autoproclamée a conseillé sa patiente d'appeler les urgences, réalisant qu'elle n'arriverait pas à ses fins. La future maman avait rémunéré Hock environ 4 000 dollars pour l'accouchement. L'Américaine s'est rendue aux autorités. Elle risque jusqu'à 20 ans de prison.

