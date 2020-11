Une pluie verglaçante s'abat sur Vladivostok

Au moins 150 000 personnes étaient privées d'eau et d'électricité, vendredi, dans une région de l'Extrême-Orient russe et sa capitale Vladivostok, après une pluie verglaçante exceptionnelle qui a enveloppé d'une épaisse couche de glace, infrastructures et paysages.

Le gouvernement de la région de Primorié a déclaré «l'état d'urgence», et selon sa cheffe adjointe, Elena Parkhomenko, «la situation de l'approvisionnement en électricité reste très difficile». «Cela pourrait prendre plusieurs jours de réparer les dégâts», a-t-elle averti, dans un communiqué.

At least 150 thousand residents of the Primorsky Territory (Vladivostok, Artyom and Nadezhdinsky District) were left without light, water and heat due to the bad weather that hit the region - freezing rain, strong wind and snowfall pic.twitter.com/AHovZekX5R — ivan (@ivan8848) November 20, 2020

La pluie verglaçante qui s'est abattue sur Vladivostok et sa région a enveloppé jusqu'à 12 millimètres de glace câbles et arbres, qui ont en de nombreux endroits cédé sous ce poids. Des images diffusées par les autorités et sur les réseaux sociaux montrent aussi des voitures, des panneaux de signalisation et d'autres infrastructures urbaines ayant l'air d'avoir été congelés.

«Cela fait 30 ans que nous n'avions pas vu ça dans la région de Primorié», a commenté dans un communiqué, le responsable régional des services de météorologie russe, Boris Koubaï, qui espère que des épisodes ensoleillés attendus samedi vont entraîner un dégel.

❄️Aftermath of freezing rain in Vladivostok, Russia today. pic.twitter.com/ovRqbcSQix — BBC Weather (@bbcweather) November 19, 2020

(L'essentiel/afp)