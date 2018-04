Mordu par un requin, il arrive à rejoindre le rivage

C'est un requin d'environ 4 mètres de long qui est décrit par deux surfeurs l'ayant échappé belle, à quelques heures d'intervalle, sur la côte ouest australienne, à deux pas du site de la compétition MargiesPro qui a du coup été interrompue.

Le #MargiesPro interrompu cette nuit après une attaque de requin à proximité du site de compétition https://t.co/xv3D7R2xLWpic.twitter.com/F2gRfbCqmx– Planète Surf (@PlaneteSurf) 16 avril 2018

Peu avant 8 heures du matin sur place, un surfeur de 37 ans s'entraînait lorsqu'il a été mordu à la jambe droite, raconte The Guardian. Allongé sur sa planche, il est néanmoins parvenu à rejoindre le rivage. Ses amis ont alors utilisé la corde de son surf comme garrot pour arrêter le flux de sang. Les secours sont arrivés six minutes plus tard. L'homme est toujours hospitalisé mais ses jours sont hors de danger.

Quelques heures plus tard, Jason Longrass arrive sur une plage déserte. Et pour cause, elle a été fermée suite à la première attaque de requin. Il se croit chanceux de trouver un tel terrain de jeux vierge et assure ne pas avoir compris que les lieux étaient fermés.

Une fois au large, le requin mord la planche de cet homme qui dit être parvenu à le repousser avant de rejoindre la côte.

A second shark attack in Gracetown today. 41 year old Jason Longgrass bitten on his right leg at Lefties. Being treated by paramedics now @9NewsPerthpic.twitter.com/omJm7rOyka– Michael Stamp (@StampyMichael) 16 avril 2018

The Guardian précise qu'une carcasse de baleine a été trouvée échouée non loin de là et qu'il est de notoriété publique que ce type de carcasse attire les requins.

A whale carcass has washed up near where the shark attack happened this morning in Gracetown. Has visible cuts and grazes all over its body. @abcsouthwestwa@abcperthpic.twitter.com/LamTnSjt8w– Gian De Poloni (@GianDePoloni) 16 avril 2018

Depuis 2004, trois attaques mortelles ont eu lieu dans cette zone.

(L'essentiel/NXP)