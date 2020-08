L'Uni gagne une centaine de places au classement

Harvard domine toujours le classement de Shanghai publié samedi mais en 2020, l'Université du Luxembourg a gagné une centaine de places par rapport à l'année précédente. L'Uni se positionne entre la 601e et la 700e place sur les 1 000 premières universités divulguées cette semaine.

Une belle place quand on sait que 2 000 universités et hautes-écoles ont été évaluées dans le cadre de ce classement international. En 2019, l'Université du Luxembourg figurait entre la 701e et la 800e position. Des facultés de la Grande Région font également partie du classement. L'université de Strasbourg se classe entre la 101e et la 150e position et l'université de Lorraine a obtenu celle située entre la 301-400e place. Selon le classement, les trois meilleures universités du monde sont Harvard et Stanford, aux États-Unis et Cambridge, au Royaume-Uni.

Si le cabinet présente ce classement comme «le plus fiable», les critères pris en compte sont dénoncés par de nombreux responsables européens comme un biais dommageable pour leurs établissements. Le classement de Shanghai évalue les universités en fonction de six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline ou encore le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

(mm/L'essentiel/afp)