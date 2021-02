Des civils tués lors d'une attaque dans un hôtel

Dimanche dans l'après-midi, une voiture piégée a explosé devant l'hôtel Afrik, situé près de l'aéroport de Mogadiscio, puis des hommes armés ont investi l'immeuble, échangeant des coups de feu avec les personnels de sécurité. Le siège de l'hôtel s'est poursuivi jusqu'aux alentours de minuit, les forces armées somaliennes se battant contre les quatre assaillants, "retranchés" dans une pièce du bâtiment principal, et secourant les clients.

«Parmi les morts, nous comptons cinq civils et les tireurs - trois d'entre eux ont été tués et un autre s'est fait exploser. Le bilan sera peut-être plus élevé et certains des blessés pourraient succomber», a déclaré peu après minuit Sadik Dudishe, le porte-parole de la police, lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que 10 personnes étaient blessées.

«Le corps de mon collègue devant sa chambre»

Le ministère de l'information a précisé dans un communiqué que l'une des victimes est le général Mohamed Nur Galal, un ancien haut responsable de l'armée, très connu en Somalie. Un précédent bilan faisait dimanche soir état de 3 morts et de 6 blessés. «Je n'ai jamais assisté à un tel niveau de dévastation. Nous avons trouvé le corps de mon collègue devant sa chambre mais je ne sais pas s'ils l'ont tué ou si il a été touché par une grenade», a affirmé à l'AFP Ali Ato, un témoin.

L'hôtel Afrik, situé près du KM4, un carrefour très fréquenté du centre de Mogadiscio, est notamment populaire auprès des officiels somaliens, des membres des forces de sécurité et des leaders communautaires. L'attaque a démarré selon la police aux alentours de 17h et s'est poursuivie pendant environ six heures. Les shebab l'ont rapidement revendiquée dans un bref communiqué.

