Une voiture plonge de la falaise et disparaît

Un passant a filmé par hasard une scène tragique lundi vers 11h sur une autoroute de Californie. Alors qu'il longeait la plage de Gray Whale Cove State, au sud de San Francisco, le conducteur a été témoin de l'embardée spectaculaire d'un automobiliste venant en sens inverse. La vidéo, publiée par le bureau du shérif du comté de San Mateo mercredi, montre ce qui a été décrit par la Garde côtière comme un SUV Lexus vert foncé roulant à toute allure sur l'accotement avant de plonger de la falaise.

Les garde-côtes, les pompiers de Californie, la patrouille routière de Californie, le service d'incendie du comté de San Mateo et le bureau du shérif se sont joints à la recherche de la voiture et du conducteur qui restent pour l'heure introuvable. Il n'a été retrouvé sur place que des traces de pneus sur la falaise et des pièces de voitures sous l'eau, mais impossible de dire si elles appartiennent au SUV disparu, comme le précise The Mercury News.

La police enquête sur les circonstances de l'accident et a lancé un appel à témoin. Mais il semble que la seule personne présente au moment des faits soit le conducteur qui a filmé la scène. Bert Diaz, de la California Highway Patrol, précise que «tout ce que la vidéo montre, c'est le véhicule qui a chuté de la falaise. Il n'y a pas de précédent, et donc à ce stade, nous n'avons aucune information.»

(L'essentiel/lom)