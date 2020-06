Des défilés contre le racisme à travers le monde

Des milliers de personnes ont manifesté samedi pour dénoncer le racisme et les violences policières en France, en Suisse, en Australie et à Londres. Le meurtre aux États-Unis de George Floyd a poussé les foules à descendre dans la rue pour réclamer la fin des violences policières et des inégalités raciales. À Paris, la police a tiré des gaz lacrymogènes après avoir reçu quelques projectiles au cours d'un rassemblement de plusieurs milliers de personnes. Les manifestants avaient prévu de marcher jusqu'à la place de l'Opéra, mais le défilé, non autorisé, a été stoppé par les forces de l'ordre. Une petite contre-manifestation de policiers a par la suite rassemblé quelques dizaines de personnes devant l'Arc de Triomphe à Paris, avec voitures et gyrophares.

Dans le centre de Londres, des milliers de manifestants antiracistes se sont rassemblés dans une atmosphère tendue, tandis que des militants d'extrême droite se groupaient près du Parlement, autour de statues qu'ils entendaient protéger. Retweetant une vidéo de protestataires d'extrême droite prenant à partie la police, la ministre de l'Intérieur Priti Patel a dénoncé une «violence tout à fait inacceptable» et appelé les manifestants à rentrer chez eux. La police a annoncé qu'elle avait procédé à plus de 100 arrestations après des heurts entre contre-manifestants d'extrême droite et policiers. Six policiers ont été légèrement blessés.

En Suisse, des milliers de manifestants ont défié l'interdiction de rassemblement de plus de 300 personnes pour empêcher la propagation du Covid-19. Ils étaient plus de 10 000 dans le centre de Zurich, pour la plupart vêtus de noir, brandissant des banderoles proclamant «Black Lives Matter» (les vies des Noirs comptent) ou «Le racisme est une pandémie aussi». Plusieurs milliers de personnes ont également participé à une manifestation pacifique non autorisée à Berne. En Australie, des milliers de manifestants ont défilé contre le racisme samedi dans plusieurs villes, notamment à Perth, malgré la mise en garde des autorités sur une possible reprise de la pandémie de nouveau coronavirus en raison des rassemblements.

(L'essentiel/afp)