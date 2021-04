Le vol habité de SpaceX vers l’ISS a été reporté

Le vol habité de la Nasa et de SpaceX vers la Station spatiale internationale (ISS), prévu jeudi avec notamment à son bord le Français Thomas Pesquet, est reporté d'une journée à cause de la météo, a annoncé l'agence spatiale américaine mercredi. Le vol devrait avoir lieu vendredi à 5h49 (11h49 au Luxembourg) au lieu de jeudi à 6h11 (10h11 au Luxembourg), à cause «de conditions météorologiques défavorables».

Launch Update ???? @NASA and @SpaceX now are targeting Friday, April 23 at 5:49 a.m. ET for the launch of the Crew-2 mission to the @Space_Station due to unfavorable weather conditions along the flight path on Thursday.



«Même si les conditions autour du site de lancement devaient être favorables pour le décollage, les équipes doivent également prendre en compte les conditions le long de la trajectoire de vol», a précisé la Nasa dans un communiqué. La mission décollera du centre spatial Kennedy, en Floride.

L'agence spatiale américaine «prévoit une probabilité de 90% de conditions météorologiques favorables» pour le décollage, et la météo devrait aussi «s'améliorer» le long de la trajectoire de vol. Le vent reste «la principale préoccupation météorologique» concernant le décollage. Il s'agit de la deuxième mission de SpaceX vers la Station spatiale internationale depuis que les États-Unis ont repris les vols habités vers l'espace, et la première avec un Européen à bord: le Français Thomas Pesquet.

The four @SpaceX Crew-2 astronauts, launching to the station on Thursday, talk about their favorite foods, their pet peeves, guilty pleasures, and who inspires them. pic.twitter.com/eVzp36pgBs — International Space Station (@Space_Station) April 21, 2021

(L'essentiel/AFP)