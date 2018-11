Explosion près d'une usine chimique en Chine

Au moins 22 personnes ont été tuées et 22 blessées mercredi en Chine lors d'une explosion suivie d'un incendie près d'une usine chimique, dans une ville qui accueillera les JO d'hiver de Pékin 2022.

L'explosion a impliqué 38 poids lourds et 12 voitures, détruits par le feu devant l'usine du groupe Hebei Shenghua Chemical à Zhangjiakou, localité située à environ 200 km au nord-ouest de Pékin, a annoncé la municipalité sur le réseau social Weibo.

Breaking: At least 22 killed and many others injured after an explosion near a chemical factory in Zhangjiakou City, China. pic.twitter.com/NUFXzo5Orh– PM Breaking News (@PMBreakingNews) 28 novembre 2018

Les blessés ont été conduits à l'hôpital après la déflagration qui s'est produite à 00h41 locale (17h41 au Luxembourg mardi), selon le communiqué. Les autorités n'ont pas précisé les causes de l'explosion.

Des vidéos et photos diffusées par les médias chinois montrent de très nombreuses carcasses de camions entièrement carbonisés, des immeubles noircis par la suie et des pompiers utilisant leur lance à incendie. Les images donnent l'impression que la déflagration a été extrêmement forte et a ravagé la zone. «Des travaux de recherche et de secours ainsi qu'une enquête sur les causes de l'accident sont en cours», selon les autorités.

BREAKING: 22 people were killed, and dozens more were wounded in an explosion near a chemical factory in Zhangjiakou City, in the Northern China's Hebei Province, 50 cars and trucks were destroyed in the incident. pic.twitter.com/xjKbc8D4AZ– News_Executive (@News_Executive) 28 novembre 2018

L'incident se serait produit à l'entrée de l'usine, lorsqu'un camion transportant des produits dangereux a explosé, mettant le feu aux véhicules environnants, selon le média en ligne The Paper, qui cite un responsable de la municipalité chargé de la sécurité industrielle.

La commune de Zhangjiakou, très étendue et qui comprend un centre urbain et une vaste zone rurale, est l'un des sites retenus pour les épreuves des jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022. Elle devrait notamment accueillir des épreuves de ski de fond et de snowboard. L'usine où s'est produite l'explosion est éloignée de quelques dizaines de kilomètres des lieux de compétition.

#UPDATE A total of 50 cars involved in the accident; the fire has been contained, search operation underway, according to initial investigation. pic.twitter.com/5RZzrnHruZ– CGTN (@CGTNOfficial) 28 novembre 2018

#Chine Le bilan s'alourdit et passe désormais à 22 morts et 22 blessés dans l'explosion d'une usine de produits chimiques à #Zhangjiakou, dans la province du #Hebei.Les blessés sont hospitalisés et une enquête est en cours#Chinapic.twitter.com/1FoeEf4toH– Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 28 novembre 2018

Des précédents

La Chine a été le théâtre de plusieurs accidents industriels ces dernières années. En juillet dernier, une explosion dans une usine chimique a fait 19 morts et 12 blessés dans la province du Sichuan (sud-ouest). L'entreprise avait illégalement engagé des travaux qui n'avaient pas passé de tests de sécurité, selon les autorités.

En 2016, une déflagration dans la canalisation d'une centrale électrique avait tué au moins 21 personnes dans le centre du pays. L'année précédente, une énorme explosion dans un entrepôt de produits chimiques avait fait au moins 165 morts dans la ville portuaire de Tianjin (nord), générant une polémique autour des causes de la catastrophe et de son impact écologique.

Le site industriel incriminé stockait quelque 700 tonnes de cyanure de sodium hautement toxique, parmi des milliers de tonnes d'autres composants chimiques dangereux. L'ancien maire de la ville, qui avait dirigé le comité chargé de gérer la catastrophe, a été condamné l'an dernier à 12 ans de prison pour corruption.

(L'essentiel/afp)