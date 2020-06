Un bébé malade de huit mois victime du conflit

Souffrant de problèmes cardiaques, Omar Yaghi, bébé gazaoui de huit mois, devait se rendre en Israël pour subir une intervention médicale. Mais avec la fin de la coordination décrétée par les Palestiniens, l'opération a été repoussée et Omar est décédé. La famille Yaghi est «effondrée» depuis la mort jeudi dernier d'Omar, que des ONG qualifient désormais de première victime depuis l'arrêt de la coordination sécuritaire annoncé en mai par le président palestinien Mahmoud Abbas pour protester contre le projet israélien d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée.

«Nous sommes les victimes de ce différend», soupire Mohamed, l'oncle du garçon. Né en octobre avec des problèmes cardiaques, Omar devait subir une intervention chirurgicale le 24 mai, soit quatre jours après le décret du président Abbas mettant fin à la coordination avec l'État hébreu. Or, l'opération d'Omar était justement prévue en Israël, pays qui dispose d'hôpitaux à la pointe de la technologie.

Tous responsables selon une ONG

Les blessés et malades graves de Gaza et de Cisjordanie peuvent être traités dans des hôpitaux en Israël mais leur passage d'un territoire à l'autre exige une coordination entre les administrations. Si le mouvement islamiste Hamas contrôle la bande de Gaza, cette coordination pour y entrer et en sortir s'effectue entre Israël et l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Après sa suspension fin mai, des ONG se sont mobilisées pour tenter de trouver une solution. Mais Omar s'est éteint trois jours avant la nouvelle date prévue pour son opération dans un hôpital près de Tel-Aviv, métropole israélienne située à une soixantaine de kilomètres au nord de la bande de Gaza, enclave paupérisée sous blocus israélien depuis que le Hamas y a pris le pouvoir il y a 13 ans.

Qui est responsable de la mort du jeune Omar? «L'occupation (terme utilisé par nombre de Palestiniens pour décrire Israël, NDLR) est responsable de l'accès depuis Gaza», affirme Mohammed, contacté par téléphone. L'unité du gouvernement israélien chargée de la coordination avec les Territoires palestiniens, le Cogat, dit continuer d'accorder l'accès «à des résidents de la bande de Gaza pour les traitements vitaux et autres besoins humanitaires». Un mois après sa naissance, Omar avait été transféré à l'hôpital Tel Hashomer.

Mercredi dernier, peu avant minuit, les parents d'Omar l'ont amené dans un hôpital de Gaza, «où il a subi une réanimation cardiaque et a été placé sous ventilateur», explique son oncle. Mais son état s'est rapidement détérioré. Sa famille a alors tenté d'obtenir un transfert d'urgence en Israël. «Mais à dix heures du matin (jeudi), l'administration de l'hôpital a contacté Ahmed, le père d'Omar, pour l'informer de la mort de son fils», raconte l'oncle. Dans un communiqué, l'ONG israélienne «Docteurs pour les droits de l'Homme», qui avait aidé la famille à trouver une autre date pour l'opération, a imputé la mort d'Omar à la fois à Israël et aux responsables palestiniens.

(L'essentiel/afp)