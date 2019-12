À l'aise, il prend un selfie avec un terrible prédateur

Même pas peur. Lors d'une expédition au Brésil en juin 2018, un cameraman mexicain a eu l'occasion unique d'approcher le plus grand serpent du monde: un anaconda vert. Diffusée cette semaine par Media Drum World, la vidéo réalisée par Jorge Cervera Hauser fait froid dans le dos. Mais l'aventurier n'a pas tremblé une seule seconde. «Je n'étais pas effrayé, parce que j'ai l'habitude de côtoyer de grands prédateurs sous l'eau», assure le Mexicain de 35 ans, qui compte 10 ans d'expérience subaquatique.

Jorge aurait même aimé pouvoir créer davantage de complicité avec cette impressionnante femelle de 6 mètres de long, venue à sa rencontre dans les profondeurs de la rivière Formoso. «En fait, elle était très timide et elle essayait tout le temps de nous éviter, c'était un peu décevant», confie le trentenaire à LAD Bible. Le Mexicain, qui a passé 40 minutes avec la créature, a tout de même réussi à prendre un selfie en sa compagnie.

Selon «National Geographic», les anacondas verts sont les plus grands serpents du monde. Son cousin, le python réticulé, peut atteindre des longueurs légèrement supérieures, mais l'énorme circonférence de l'anaconda le rend presque deux fois plus lourd. En fait, la femelle que Jorge a pu filmer était relativement petite: les plus grands spécimen peuvent mesurer jusqu'à neuf mètres, plus long qu'un bus londonien.

(L'essentiel/joc)