Les restes d’un ado dans l’estomac d’un crocodile

Un tragique accident est survenu le 26 juillet dans la jungle près de la ville de Kuching, sur l’île de Bornéo. Comme à l’accoutumée, le jeune Ricky Ganya, accompagné de sa famille, s’est rendu sur les rives de l’une des nombreuses rivières de la région afin de récolter des escargots.

Mais alors qu’il se tenait sur un banc de sable, le garçon de 14 ans s’est fait surprendre par un crocodile qui l’a saisi à la jambe pour l’emporter dans les profondeurs de la rivière. Tout ça, sous les yeux de sa famille, rapporte the Star.

Bien que la tante de Ricky ait immédiatement appelé à l'aide, les sauveteurs, qui se sont précipités sur les lieux, ne sont parvenus à repérer ni l’enfant, ni le crocodile. Après de vastes recherches qui ont duré quatre jours, les hommes, au moyen d’appâts accroché à d’immenses hameçons, ont réussi à attraper le reptile avant de le tuer.

En regardant ce qu’il avait dans l’estomac, le doute ne fut plus possible: en plus des restes d'os et de membres humains, les services d'urgence ont également trouvé des parties à moitié digérées des vêtements que Ricky portait ce jour-là. «L’animal a été capturé à environ trois kilomètres de l'endroit où le garçon a été vu pour la dernière fois», a déclaré le porte-parole des sauveteurs.

(L'essentiel/szu)