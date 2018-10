Nous avons désormais de l'air pur, affirme Trump

Le président américain Donald Trump s'est posé lundi, en véritable «défenseur de l'environnement». Il a cependant affirmé, au mépris du consensus scientifique, qu'il ne pouvait dire si les activités humaines étaient à l'origine du changement climatique en cours.

Donald Trump en Floride et en Géorgie



Donald Trump s'est rendu lundi dans les régions de Floride et de Géorgie dévastées il y a près d'une semaine par l'ouragan Michael, qui a touché plusieurs États du sud du pays, où des milliers d'habitants tentent de survivre sans eau courante ni électricité.



La tempête de catégorie 4, avait violemment frappé mercredi les côtes du golfe du Mexique en Floride, charriant alors des vents à 250 km/h, avant de remonter dans les terres et toucher la Géorgie, la Caroline du Nord - qui a subi l'ouragan Florence le mois dernier - et la Virginie, faisant au moins 17 morts. «Personne n'avait jamais vu quelque chose comme ça, c'est vraiment incroyable», a affirmé M. Trump, en constatant l'étendue des dommages.

«Je veux de l'eau absolument pure. Je veux l'air le plus pur qui soit, ce que d'ailleurs nous avons désormais. Cela s'est amélioré depuis l'an dernier», a-t-il déclaré, sans préciser sur quelles données il appuyait ses affirmations.

«Je suis un véritable défenseur de l'environnement. Beaucoup de gens sourient lorsqu'ils entendent cela», a-t-il ajouté, à l'occasion d'une visite dans l’État de Géorgie, après le passage de l'ouragan Michael.

«Je veux avoir l'air le plus pur. Mais cela ne veut pas dire que nous devons contraindre toutes les entreprises à mettre la clé sous la porte», a-t-il encore lancé.

TOGETHER, WE WILL PREVAIL! pic.twitter.com/C1TLMVkDmt– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 octobre 2018

Interrogé sur le changement climatique, qu'il a, par le passé, qualifié de «canular», le président américain a répondu: «Il y a quelque chose, que ce soit d'origine humaine ou pas». «Cela va aller et venir», a-t-il ajouté, laissant entendre que le réchauffement en cours de la planète, qui fait peser une menace d'emballement (extinctions d'espèces, déstabilisation des calottes polaires), n'était qu'une phase temporaire parmi d'autres. M. Trump a annoncé en juin 2017 le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat.

Interrogé il y a une semaine sur le dernier rapport des experts sur le climat de l'ONU (GIEC), qui appelle à des transformations «rapides» et «sans précédent» pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius, il a assuré ne pas l'avoir encore lu, tout en s'interrogeant ouvertement sur la qualité du document.

Selon un décompte de chercheurs de l'université de Harvard, le gouvernement américain a annulé ou engagé l'annulation de 76 lois et réglementations environnementales, abandonnant de facto les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par celle de son prédécesseur à la Maison-Blanche, Barack Obama.

(L'essentiel/afp)