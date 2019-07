«Je te veux chaque jour»: 20 ans de prison

BREAKING: Brittany Zamora, a former Valley elementary school teacher, has been sentenced to 20 years in prison for sexually abusing a 13-year-old student: https://t.co/SDRlfqFash #abc15 pic.twitter.com/vZddogX1gu— ABC15 Arizona (@abc15) 12 juillet 2019

Aux États-Unis, les histoires d'enseignantes condamnées pour avoir eu des rapports sexuels avec leurs élèves occupent régulièrement une bonne place dans les journaux. Mais l'affaire Brittany Zamora, dont les détails sont particulièrement effarants, ont passionné les foules outre-Atlantique. Vendredi, la jeune femme de 28 ans a été condamnée à 20 ans de prison pour avoir entretenu une folle passion avec un élève âgé de seulement 13 ans, rapporte The Arizona Republic.

Brittany Zamora sentenced to 20 years in prison for sex with teen student https://t.co/Eeg7BLYbox pic.twitter.com/GPBKlFT5ja— New York Post (@nypost) 12 juillet 2019

Face au tribunal du comté de Maricopa (Arizona), l'Américaine a plaidé sa propre cause: «Je suis une personne bien et authentique qui a fait une erreur et qui le regrette. J'ai vécu ma vie en respectant et en essayant d'obéir à chaque loi. Je ne suis en aucun cas une menace pour la société», a-t-elle assuré, avant la lecture du verdict. Zamora a par ailleurs présenté ses excuses aux victimes et à ses proches, ainsi qu'à sa propre famille. Elle a assuré au juge que ses actes ne lui ressemblaient pas et qu'elle était prête à suivre une thérapie et une formation pour embrasser une nouvelle carrière à sa sortie de prison.

«Je te veux chaque jour, sans limite dans le temps»

Les faits remontent au début de l'année 2018. Enseignante dans une école élémentaire de Goodyear, Brittany Zamora jette son dévolu sur l'un de ses élèves âgé de 13 ans. Elle commence à flirter avec lui par messages interposés et lui envoie des photos explicites. Entre le 1er février et le 8 mars, la prof couche à plusieurs reprises avec l'adolescent, dans sa classe ou dans sa voiture. Les deux amants vont jusqu'à se toucher en plein cours, pendant que le reste de la classe est occupé à regarder un film.

Les échanges de messages entre l'enseignante et sa victime se multiplient. «Je te veux chaque jour, sans limite dans le temps». «Si je pouvais démissionner et coucher avec toi à longueur de journée, je le ferais», écrit notamment Zamora. Un jour, la prof demande à copain de son jeune amant, 11 ans, de les regarder s'envoyer en l'air dans la salle de classe. Cette relation finit par voler en éclats lorsque les parents de la victime découvrent, dans son téléphone, des messages passionnés.

«Elle a piégé ces garçons»

Au courant de l'affaire, le mari de Zamora les harcèle au téléphone, les suppliant de ne pas balancer son épouse. En vain. Incarcérée depuis son arrestation fin mars 2018, la jeune femme a écopé de la peine minimum encourue. «Elle a piégé ces garçons. Elle a gagné leur confiance pour ensuite profiter d'eux simplement pour satisfaire ses propres désirs sexuels. Elle a profité de sa position de force pour abuser d'un enfant. C'est une pédophile», a déclaré au tribunal, la mère de l'élève de 11 ans, forcé d'assister à un rapport sexuel entre la prof et l'ado.

Les parents de la victime de Zamora n'étaient, eux, pas au procès. Sa mère a tout de même fait savoir qu'elle haïssait l'accusée pour ce qu'elle a fait subir à son fils.

(L'essentiel/joc)