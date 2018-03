L'Iran serait «un danger» pour le monde arabe

«Nous nous réunissons dans un moment où des événements successifs ciblent l'unité et la stabilité du monde arabe. Cela nous impose d'y faire face ensemble» et de prendre «des décisions fermes pour préserver notre sécurité et notre stabilité», a lancé le ministre saoudien de l'Intérieur, Abdel Aziz ben Saoud, mercredi à Alger, en ouvrant la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI).

«Ce que fait l'Iran en terme d'ingérence dans différents pays du monde, notamment les pays arabes, son soutien au terrorisme, sa volonté de déstabiliser et de détruire les sociétés (...) doit être considéré comme un danger qu'il faut combattre», a-t-il poursuivi devant ses homologues de la Ligue arabe. Les relations diplomatiques sont rompues depuis janvier 2016 entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite, qui s'opposent notamment dans de nombreux conflits et dossiers au Moyen-Orient, et le ton monte régulièrement entre les deux pays.

(L'essentiel/AFP)