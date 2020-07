L’Australie offre sa protection aux Hongkongais

L’Australie a offert jeudi sa protection aux Hongkongais vivant dans le pays, en réponse à la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine sur le territoire.

Le Premier ministre Scott Morrison, qui a également annoncé la suspension de son accord d’extradition avec Hong Kong, entend offrir à des milliers de Hongkongais vivant dans le pays le titre de résident permanent, ce qui ne devrait pas manquer de susciter la colère de Pékin.

Scott Morrison a expliqué avoir pris ces décisions car la loi sur la sécurité nationale «constitue un changement fondamental de la situation». Il a affirmé avoir informé les autorités chinoises et hongkongaises de ces projets.

Visas prolongés

Ces annonces interviennent au lendemain de l’ouverture à Hong Kong du Bureau de défense de la sécurité nationale, au sein duquel les agents du renseignement chinois seront chargés de faire appliquer la loi imposée par Pékin. Ce texte vise à réprimer la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères. Il constitue le changement le plus radical pour Hong Kong depuis sa rétrocession par le Royaume-Uni à la Chine en 1997. Les militants pro-démocratie redoutent une érosion sans précédent des libertés et de l’autonomie dans le territoire.

Scott Morrison a déclaré que les visas d’environ 10 000 Hongkongais vivant dans le pays seraient prolongés de cinq ans. «Si vous êtes titulaire d’un visa temporaire, votre visa sera prolongé de cinq ans à compter d’aujourd’hui avec une possibilité de résidence permanente à l’issue de cette période», a-t-il déclaré.

Risque de détention

«Et nous offrirons également un visa de cinq ans pouvant aboutir à la résidence permanente pour les futurs Hongkongais qualifiés demandeurs de visas temporaires, sous réserve notamment qu’ils répondent à une liste de compétences», a-t-il ajouté. Quelques minutes avant ces annonces, le ministère australien des Affaires étrangères a mis en garde ses ressortissants vivant à Hong Kong contre un risque de détention depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale.

Dans une mise à jour de ses conseils aux voyageurs, il a exhorté ses ressortissants à «reconsidérer leur besoin de rester à Hong Kong» s’ils s’inquiètent de cette nouvelle loi qui peut être «interprétée de manière large». Tout en soulignant que la manière dont ce texte sera appliqué et ce qu’il recouvre «n’est pas encore clair», il a estimé que les Australiens «pourraient être confrontés à un risque accru de détention pour des motifs de sécurité nationale vaguement définis». «Vous pourriez enfreindre la loi sans le vouloir», a-t-il mis en garde.

(L'essentiel/afp)