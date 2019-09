Un ambassadeur du tourisme sans passeport

Ronaldinho n'a jamais caché qu'il était dans le camp du président Jair Bolsonaro. En retour, il vient d'être nommé ambassadeur du tourisme brésilien. Mais il y a un hic

L'ancien footballeur n'a plus de passeport. Il ne peut plus sortir du pays en raison d'une amende de 8 millions d'euros qu'il n'a toujours pas payée. Dans un communiqué, Embratur, institut qui dépend du ministère du Tourisme, a déclaré que la mission Ronaldinho serait purement volontaire et qu'il aidera dans différentes campagnes de promotion. «Le tourisme est très important pour créer des emplois et restaurer notre image à l'international», a expliqué l'ancien joueur du FC Barcelone.

Le Brésilien a des soucis avec la justice en raison d'une construction immobilière illégale dans une zone environnementale protégée près de Porto Alegre. Sans passeport, pas certain qu'il soit très utile au tourisme brésilien à l'international.

O ex-jogador @10Ronaldinho é o novo Embaixador do Turismo Brasileiro. O anúncio foi feito nesta quinta, na comemoração alusiva à Semana da Pátria na Embratur https://t.co/Afihlg9HBapic.twitter.com/C7agOtdrdL– Embratur (@EmbraturNews) September 5, 2019

(L'essentiel)