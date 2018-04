Le chien Max est un héros: il a sauvé Aurora, 3 ans

Max, un Blue Heeler de 17 ans, est resté au côté de la petite Aurora tout au long d'une nuit pluvieuse, avant de conduire famille et secouristes vers l'enfant, disparue depuis vendredi et recherchée par voie aérienne et terrestre dans une région rurale du Queensland (nord-est). «Leisa (la grand-mère de l'enfant, ndlr) a entendu la voix d'Aurora, puis elle a trouvé Max qui l'a conduite auprès d'elle», a raconté Kelly Benston, le compagnon de Leisa. Il a ajouté que l'animal était sourd et partiellement aveugle.

Les policiers ont immédiatement fait du héros à quatre pattes l'un des leurs. «Quel bon garçon, Max!» a écrit sur son compte Facebook la police du Queensland. «Tu es maintenant un chien policier honoraire!», a-t-elle ajouté en postant une photo de l'animal.

SUCH A GOOD BOY, MAX! He stayed with his 3-year-old human who was lost near Warwick last night while we frantically searched for her. For keeping her safe, you're now an honorary police dog. https://t.co/QiszGFP4gg via @ABCNews pic.twitter.com/xxRc6ndeaK