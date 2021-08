«Je sais que j’ai sauvé de nombreuses vies»

Le policier américain qui a abattu une manifestante le 6 janvier lors des émeutes au siège du Congrès ne fera pas l’objet de mesures disciplinaires internes. L’enquête interne menée par la police du Capitole a permis de déterminer que l’agent avait agi de manière conforme aux règles de son travail, a annoncé lundi un communiqué. L’homme avait tiré sur Ashli Babbitt, 35 ans, une ancienne militaire et supportrice de Donald Trump, alors qu’elle tentait de forcer une porte avec des dizaines d’autres manifestants.

Cible de menaces, le policier a tout de même décidé de s’exprimer publiquement, quelques jours après avoir été blanchi. Dans une interview accordée jeudi soir à NBC News, Michael Byrd s’est montré très ému au moment d’expliquer son geste. «J’ai suivi mon entraînement. J’ai passé de nombreuses années à me préparer pour un tel moment. On espère que ce moment n’arrivera jamais, mais on se prépare du mieux que l’on peut. Je sais que ce jour-là, j’ai sauvé d’innombrables vies», confie le lieutenant, qui compte 28 ans de carrière.

Le policier estime avoir fait son travail: «Je sais que des membres du Congrès, certains de mes collègues officiers ainsi que le personnel étaient en péril et en grave danger», ajoute-t-il. Des images tournées le 6 janvier au Capitole montraient Ashli Babbitt et d’autres manifestants en train d’essayer de forcer une porte pour s’introduire dans la Chambre des représentants. La trentenaire avait été abattue alors qu’elle était en train de traverser une cloison dont le verre avait été brisé. Pour de nombreux partisans de Donald Trump, Ashli Babbitt est une martyre. L’ancien président avait d’ailleurs qualifié sa mort de «meurtre».

«Une fois que nous avions barricadé les portes, nous étions piégés là où nous étions. Il n’y avait aucun moyen de battre en retraite. Aucun autre moyen de sortir», se souvient Michael Byrd, qui évoque un geste de «dernier recours». «J’ai essayé d’attendre aussi longtemps que je le pouvais. J’ai espéré et prié pour que personne n’essaie d’entrer par ces portes», témoigne le policer, qui précise qu’il était «impossible» pour lui de voir ce qu’il y avait de l’autre côté. «Je n’ai pas pu voir complètement ses mains, ni ce qu’il y avait dans son sac à dos, ni quelles étaient ses intentions. Mais ils avaient fait preuve de violence jusqu’à ce moment-là», explique-t-il.

Ashli Babbitt fait partie des cinq personnes décédées lors des émeutes au Capitole. Pendant son interview, Michael Byrd a expliqué avoir reçu des menaces de mort et des attaques racistes quand son nom a fuité sur des forums. «C’est décourageant parce que je sais que j’ai fait mon travail», conclut-il.

(L'essentiel/joc)