Il se tue en glissant sur la rampe d'escalier

Un Américain de 26 ans a perdu la vie en tentant une cascade classique dans une cage d'escalier. Vendredi dernier, Kyle Wolf aidait un ami à déménager à Grapevine (Texas). Alors qu'il descendait du troisième étage de l'immeuble, le jeune homme a essayé de glisser sur la main-courante de l'escalier. Le malheureux a perdu l'équilibre et s'est écrasé sur du béton, à l'étage du dessous.

Les pompiers sont intervenus vers 19h30, et la mort de Kyle Wolf a été prononcée 45 minutes plus tard à l'hôpital, précise le «Star-Telegram». La police considère qu'il s'agit d'un accident et a exclu l'intervention d'un tiers. Une collecte de fonds a été lancée pour aider la fiancée de la victime à payer son enterrement et à se trouver un nouveau logement.

(L'essentiel/joc)