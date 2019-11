Son doigt d'honneur à Trump lui a porté chance

Une cycliste qui avait été licenciée parce qu'elle avait fait un doigt d'honneur au cortège du président américain Donald Trump a remporté une élection locale en Virginie, dans l'est des Etats-Unis, selon des résultats quasi définitifs. Juli Briskman, dont le geste de défi avait été immortalisé par une photo de l'AFP devenue virale, a battu son adversaire républicain et remporté un siège au Conseil des autorités de surveillance du comté de Loudoun -l'équivalent d'un gouvernement du comté-, lors d'élections locales qui ont apporté une série de défaites au parti du président américain.

Agée de 52 ans, cette mère célibataire de deux adolescents avait perdu son travail d'analyste en marketing pour un sous-traitant du gouvernement et de l'armée après la diffusion de la photo montrant son geste dans les médias en 2017, et elle avait été insultée et menacée. Mais se faire renvoyer lui a aussi «ouvert beaucoup de portes», a-t-elle expliqué à l'AFP pendant sa campagne, dont une invitation du Parti démocrate à se présenter à cette élection locale.

«Du fond» derrière la candidature

Sa décision de concourir a porté ses fruits mardi soir. Elle a notamment célébré sa victoire en postant un tweet avec un lien vers la fameuse photo. «Hâte de représenter mes amis et voisins du #district d'Algonkian qui m'ont soutenu aujourd'hui! Fière que nous ayons pu #reprendreLoudoun», a-t-elle écrit. Elle a remporté 52% des voix dans 99% des circonscriptions, ne laissant aucun espoir à la républicaine Suzanne Volpe. Durant sa campagne dans le comté de Loudoun, le plus riche des Etats-Unis, Mme Briskman n'avait pas utilisé la photo qui lui avait apporté son éphémère et encombrante notoriété - sauf quand les habitants eux-mêmes évoquaient ses péripéties cyclistes.

À la place, la coureuse d'ultra-marathon a voulu montrer qu'il y avait «du fond» derrière sa candidature, parlant éducation, droits des femmes, transports et environnement, et qu'elle n'était «pas juste cette personne sur son vélo qui un jour a fait un doigt d'honneur au président». Sa victoire s'inscrit dans un contexte de déroute des républicains en Virginie, où ils ont perdu le contrôle des deux chambres de la législature d'Etat (Chambre des délégués et Sénat), selon des projections des médias américains. Les démocrates détiennent désormais tous les postes de pouvoir en Virginie et en contrôlent l'Assemblée générale, un renversement inédit depuis les années 1990.

It’s Election Day! Make sure to get out to vote today! Thanks to all our volunteers and supporters who have worked so hard, let’s win it! #LOCO2019 pic.twitter.com/dbxZGLMmwd — Juli Briskman (@julibriskman) November 5, 2019

(L'essentiel/afp)