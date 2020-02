Il braque un resto, deux policiers convives l'arrêtent

Une petite frappe s'en est prise au mauvais fast-food, samedi soir à Louisville (Kentucky). Jeunes mariés, deux policiers étaient en train de profiter d'un repas en tête à tête quand un individu masqué a fait irruption dans le restaurant quasiment vide. Justin Carter, 30 ans, s'est approché des caisses et a menacé un employé avec son arme à feu.

À l'autre bout de l'établissement, Chase et Nicole McKeown n'ont rien raté de cette scène. «On s'est regardés en se demandant si on ne rêvait pas», raconte le policier. Tout naturellement, les deux amoureux se sont levés et ont quitté leur table, leur pistolet pointé en direction du braqueur. Surpris, le malfaiteur a lâché son arme et s'est enfui en courant.

Selon WDRB, le détective et sa jeune épouse officière ont poursuivi le trentenaire dans la rue, où ils ont pu l'intercepter. Les jeunes mariés ont retenu le braqueur jusqu'à l'arrivée de leurs collègues, qui ont procédé à l'interpellation du délinquant. «Nous sommes extrêmement chanceux qu'ils aient choisi de manger chez nous. Nous ne pourrons jamais les remercier assez», a réagi un porte-parole du restaurant.

(L'essentiel/joc)