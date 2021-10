Une policière abat la petite amie de son ex-​​copine

Une jeune femme de 24 ans a été tuée par balle, mercredi soir, dans un appartement de Brooklyn. Sa petite amie a, elle, été hospitalisée dans un état critique mais stable. Les deux victimes faisaient partie d’un triangle amoureux qui a viré au drame, selon le New York Post. Yvonne Wu, 31 ans, a été arrêtée sur les lieux. «Je leur ai tiré dessus. L’arme est à l’intérieur», a calmement expliqué la policière, à ses confrères arrivés sur place.

D’après une source policière citée par le quotidien, la trentenaire espérait toujours se remettre avec Jenny Li, son ex-copine âgée de 23 ans. Les deux jeunes femmes étaient sorties ensemble pendant deux ans mais s’étaient séparées il y a trois ans. Yvonne et Jenny étaient restées en bons termes et continuaient de se voir de temps en temps, ce qui a peut-être laissé croire à la policière qu’une réconciliation était possible.

«Elle passait parfois la nuit chez Jenny à Brooklyn. Ce n’est pas étonnant qu’elle ait pensé que cela pourrait fonctionner», confie cette source. La trentenaire était en train d’attendre dans l’appartement de son ex quand celle-ci et sa nouvelle copine sont entrées. Yvonne Wu aurait alors pété les plombs et ouvert le feu. Touchée à la poitrine, Jamie Liang a succombé à ses blessures à l’hôpital. «C’est un choc. Yvonne était une personne tranquille et douce», confie-t-on dans les rangs du NYPD.

(L'essentiel/joc)