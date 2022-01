La militante Chow a encore été condamnée

La militante pro-démocratie Chow Hang-tung a accusé, mardi, la justice hongkongaise de faire de la liberté de parole un délit et d’aider les autorités à effacer le souvenir de la répression de Tiananmen lors de sa condamnation, pour la deuxième fois, pour incitation à participer à cette veillée.

Mme Chow, une avocate âgée de 36 ans qui a toujours assuré elle-même sa défense avec fougue, était l’une des dirigeantes de l’Alliance de Hong Kong. Cette association, qui a voté sa dissolution en septembre dernier, organisait une veillée annuelle en hommage aux victimes de la sanglante répression des manifestants en faveur de la démocratie, à Pékin, le 4 juin 1989, sur la place Tian'anmen.

«Continuer à s'exprimer»

En 2020 et 2021, la police hongkongaise avait interdit la tenue de ces rassemblements, invoquant l’épidémie de Covid-19 et des menaces en matière de sécurité. Des tribunaux ont déjà condamné de nombreux militants, parmi lesquels Mme Chow, à des peines d’emprisonnement pour avoir enfreint en 2020 cette interdiction. L’avocate avait été arrêtée le 4 juin 2021, après avoir publié deux articles appelant les habitants à allumer des bougies et à commémorer cet anniversaire.

Mardi, un tribunal l’a condamnée à quinze mois d’emprisonnement, après avoir jugé que ses articles revenaient à inciter des personnes à braver l’interdiction de la police. «La seule façon de défendre la liberté d’expression est de continuer à s’exprimer», a-t-elle ajouté. «Le véritable crime est de couvrir les meurtriers avec des lois et d’effacer les victimes au nom de l’État».

