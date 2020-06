Son ex et sa rivale lui tendent un piège sordide

Une jeune femme de 19 ans a trouvé la mort le 14 juin dernier à Suzun, dans le sud de la Russie. Ekaterina a été la victime d’un complot fomenté par son ex-petit ami et la nouvelle copine de celui-ci. Alexeï, 19 ans, avait rompu avec la jeune femme pour se mettre en couple avec Anastasia, 20 ans. Selon le Daily Star, les deux tourtereaux se disputaient régulièrement au sujet d’Ekaterina.

Pour prouver sa loyauté à sa nouvelle petite amie, le jeune homme a pris la sordide décision de supprimer son ex-compagne. Séduite par cette idée, Anastasia a aidé son petit ami à mettre son plan à exécution. Le couple avait prévu d’inviter Ekaterina à un pique-nique, de la faire boire et de la poignarder une fois qu’elle serait endormie.

Elle appelle au secours, son amie ne la croit pas

Mais la victime n’a pas forcé sur la boisson, et le couple a dû s’y prendre autrement. Alexeï se serait saisi d’un couteau et aurait poignardé Ekaterina dans le cou pendant qu’Anastasia (ci-dessous) l’immobilisait. La jeune femme est parvenue à s’enfuir et à appeler une amie pour lui expliquer que le couple était en train d’essayer de la tuer. Croyant à une blague, la personne au bout du fil n’a pas donné l’alerte.

Les agresseurs ont fini par retrouver la victime, qui s’était cachée dans les bois, et Alexeï l’a poignardée dans le cœur avant de l’étrangler pour s’assurer qu’elle était bien morte. Le couple est ensuite rentré au village pour signaler la disparition d’Ekaterina. Après la découverte du corps de la jeune femme, ses bourreaux ont rapidement avoué. Ils risquent jusqu’à 15 ans de prison.

(L'essentiel/joc)