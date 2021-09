Elle déjoue un braquage... et se fait suspendre

Araceli Sotelo, employée d'un restaurant Subway, a déjoué un braquage dans le fast-food, ont rapporté les médias locaux. On peut la voir en train de repousser un voleur armé. Alors que la bagarre éclatait entre les deux, l'agresseur a lâché son arme et Sotelo l'a rapidement récupérée, rapporte Fox News.

L'employée a déclaré avoir été suspendue par son employeur après la diffusion de cette vidéo. Elle explique avoir reçu un appel expliquant que si cette vidéo n'était pas supprimée, elle serait suspendue. Le problème, c'est que ce n'est pas elle qui l'a diffusée, elle l'a simplement partagée.

Elle a quand même été suspendue et pourra effectuer son retour une fois la vidéo supprimée sur Internet. Un porte-parole de Subway s'est exprimé suite à cet incident: «Nous sommes profondément préoccupés par cet incident (...) Le propriétaire et la direction de l'établissement coopèrent pleinement à l'enquête de police. Chaque restaurant est détenu et géré de manière indépendante. Nous sommes en contact avec le franchisé pour mieux comprendre la situation et l'aider si nécessaire».

