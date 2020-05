Une ambulancière noire tuée par des policiers

L’homicide nocturne d’une ambulancière noire dans son propre appartement par des policiers du Kentucky suscitait mercredi l’indignation de responsables politiques, associations et internautes américains, qui dénonçaient une nouvelle affaire de violence raciale.

Breonna Taylor, 26 ans, et son compagnon Kenneth Walker dormaient le 13 mars dans cet appartement de Louisville, lorsque les policiers de cette ville du centre des États-Unis ont sans prévenir enfoncé sa porte, a relaté dans un communiqué l’avocat de la famille.

Les agents, dotés d’un mandat de perquisition, agissaient dans le cadre d’un avis de recherche erroné concernant un suspect qui n’habitait plus l’immeuble et qui était déjà détenu. Ils ont atteint la jeune femme d’au moins huit balles, selon l’avocat. Kenneth Walker, qui avait un permis de détention d’arme, a réagi face à l’intrusion en faisant feu sur les policiers. Il a été arrêté pour tentative de meurtre sur un agent des forces de l’ordre.

Cette affaire, passée relativement inaperçue au moment des faits, a ressurgi cette semaine avec l’intervention de Ben Crump, un avocat connu pour défendre des victimes noires de bavures policières. Il a déposé plainte au nom de la famille de Breonna Taylor, exigeant des «réponses» de la police de Louisville, qui n’a pour l’instant pas réagi.

