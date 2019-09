Donald Trump a viré son conseiller John Bolton

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi, d'un tweet, le limogeage de son conseiller à la sécurité nationale John Bolton avec lequel il était en désaccord sur nombre de dossiers, de l'Iran à la Corée du Nord. «J'ai informé John Bolton hier soir que nous n'avions plus besoin de ses services à la Maison Blanche», a tweeté M. Trump, à peine une heure après l'annonce par l'exécutif d'un point de presse auquel devait participer M. Bolton, en compagnie du secrétaire d'État Mike Pompeo.

«J'étais en désaccord avec nombre de ses suggestions, comme d'autres au sein de cette administration», a ajouté le président, en évoquant cet avocat de formation. «J'ai demandé à John sa démission, elle m'a été remise ce matin», a-t-il poursuivi, assurant qu'il nommerait son successeur la semaine prochaine.

D'un tweet laconique et énigmatique, M. Bolton a simplement indiqué qu'il avait proposé de présenter sa démission lundi soir et que le président lui avait répondu: «Parlons-en demain». John Bolton avait été nommé en mars 2018. Ce limogeage spectaculaire intervient dans un climat particulièrement tendu entre les États-Unis et l'Iran, dossier sur lequel Donald Trump a envoyé des signaux contradictoires ces dernières semaines, entre extrême fermeté et volonté de négocier.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

(L'essentiel/afp)