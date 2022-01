Guaido confirmé comme président par intérim

Le leader de l’opposition Juan Guaido, qui s’était autoproclamé président par intérim du Venezuela pour tenter d’évincer le président Nicolas Maduro, a été confirmé à ce poste pour un an dans la nuit de lundi à mardi par l’Assemblée nationale sans pouvoir élue en 2015. Alors président du Parlement, Guaido s’était proclamé président par intérim en 2019 tandis que la communauté internationale ne reconnaissait pas la réélection en 2018 de Nicolas Maduro au terme d’un scrutin boycotté et qualifié de «frauduleux» par l’opposition.

Contrôlée par l’opposition, cette Assemblée nationale, élue en 2015 et dont les mandats se sont terminés officiellement en janvier 2021, a été dépouillée de son pouvoir en 2017 avec l’élection d’une Assemblée constituante favorable au pouvoir de Maduro. L’opposition a aussi boycotté les législatives de 2020 qui ont donc vu le pouvoir reprendre le contrôle de l’Assemblée. Les députés de l’opposition ont approuvé «la continuité pour 12 mois à compter du 4 janvier» de leurs mandats et du «gouvernement», décidant aussi que le «président de l’Assemblée nationale officiera comme responsable de la présidence afin de défendre la démocratie et diriger la protection des actifs de l’État à étranger».

Grâce notamment à la communauté internationale, le gouvernement intérimaire contrôle les vastes avoirs et biens vénézuéliens à l’étranger, mais Juan Guaido n’a aucun pouvoir dans son pays. Après de nombreuses critiques sur la gestion, les opposants ont quelque peu réformé les attributions du «gouvernement intérimaire» en supprimant des postes et promettant un meilleur contrôle des fonds. «Notre engagement pour défendre les Vénézuéliens est ratifié», s’est félicité Juan Guaido sur Twitter.

(L'essentiel/AFP)