Il attache des draps et enfreint sa quarantaine

Un homme de 39 ans est descendu d'un hôtel à l'aide d'une corde faite de draps. Travis Jay Myles s'est envolé lundi de Queensland pour Perth.

Puisqu'il ne remplissait pas les conditions d'entrée par rapport au Covid, il devait rester 48h dans un hôtel. Et voler à nouveau ensuite pour Queensland. Le quadra ne s'est pas laissé faire et a décidé d'attacher des draps les uns aux autres. Il est alors sorti par la fenêtre du 4e étage où il faisait sa quarantaine. La police a retrouvé l'homme 8 heures plus tard et l'a arrêté.

(L'essentiel)