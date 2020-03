L'Iran dénonce le rôle de Washington en Afghanistan

L'Iran a dénoncé dimanche l'accord signé entre les États-Unis et les talibans afghans, estimant que Washington n'avait «juridiquement aucun droit pour décider de l'avenir de l'Afghanistan». Samedi, les États-Unis et les talibans, rebelles afghans, ont signé à Doha un accord ouvrant la voie, après 18 ans de guerre, à un retrait total des troupes américaines en Afghanistan et à des négociations de paix interafghanes inédites.

«La République islamique d'Iran estime qu'un accord de paix durable en Afghanistan ne pourra être atteint que par le dialogue interafghan avec la participation de tous les groupes politiques, y compris les talibans, et en tenant compte des considérations des pays voisins», a indiqué un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères. L'Iran, pays voisin d'Afghanistan, et les États-Unis n'entretiennent pas de relations diplomatiques depuis 1980, à la suite de la prise d'otages à l'ambassade américaine de Téhéran. À la veille de la signature de l'accord de Doha, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait mis en garde Téhéran contre toute tentative de faire dérailler l'accord et accusé l'Iran d'agir de longue date «comme un perturbateur» en Afghanistan.

Mais selon le ministère iranien, c'est «la présence de troupes étrangères en Afghanistan» qui est illégale et constitue «l'une des principales causes de la guerre dans ce pays». «L'Iran considère les actions des États-Unis comme une tentative de légitimer la présence de leurs troupes en Afghanistan, et s'y oppose», a-t-il poursuivi en commentant l'accord de Doha.

(L'essentiel/afp)