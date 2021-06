Une usine Lubrizol prend feu, la ville évacuée

Les autorités ont ordonné lundi l’évacuation des habitants d’un quartier de Rockton, dans le centre des États-Unis, après un incendie qui s’est déclenché dans une usine chimique, émettant un panache de fumée noire s’élevant à plus d’une centaine de mètres de hauteur.

L’usine appartient au groupe Chemtool, une filiale de la société américaine Lubrizol, inculpée en France après un énorme incendie à Rouen, en septembre 2019, dans lequel ont brûlé près de 10 000 tonnes de produits chimiques. Aucune victime n’est à déplorer dans l’incendie qui s’est déclenché vers 7 heures du matin en périphérie de Rockton, à environ 130 km de Chicago, selon l’entreprise. «Tous nos employés sont sains et saufs», a-t-elle ajouté.

Évacuation et port du masque

La police a ordonné l’évacuation des résidents et des commerçants situés dans un rayon d’un mile (1,6 km). Quelque 150 pompiers ont été déployés, selon le chef des services de lutte anti-incendie de la ville, Kirk Wilson. «Je ne suis pas en mesure de vous dire maintenant combien de temps il faudra pour maîtriser l’incendie», a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse, soulignant que son origine n’avait pas encore été déterminée.

Lubrizol a précisé qu’elle travaillait avec des agences fédérales et des experts pour surveiller toute éventuelle pollution de l’air et des eaux – un cours d’eau, la Rock River, traversant le site. La police a recommandé le port d’un masque de protection à toute personne se trouvant dans un rayon de 5 km. Lubrizol appartient au milliardaire américain Warren Buffet, l’un des hommes les plus riches du monde.

