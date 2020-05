Il déboule et insulte une journaliste en plein direct

Un jeune homme de 20 ans a été arrêté dimanche à Shorewood (Illinois) et mis en examen pour agression et conduite désordonnée. Il est reproché à Eric Farina de s’en être pris à une journaliste de la chaîne WGN-TV pendant un duplex en direct. Gaynor Hall était en train de donner des nouvelles de la météo samedi soir quand l’individu a fait irruption derrière elle, l’a attrapée par les épaules et a hurlé: «B***ez-la droit dans le vagin!»

Choquée, la journaliste a publié une image de la scène sur Facebook. «Un bref message au jeune homme qui s’est incrusté dans mon duplex ce soir: ce n’était pas drôle. Tu as violé mon espace personnel. Tu m’as attrapée. Tu m’as fait peur. Est-ce que ça en valait la peine?» a-t-elle écrit.

Identifié, l’individu a été arrêté, puis est passé aux aveux, peut-on lire sur le site de la chaîne de télévision locale. Il a été libéré contre une caution de 2 500 dollars. Après cette arrestation, Gaynor Hall a partagé son soulagement sur le réseau social et assuré à ses abonnés qu’elle allait bien.

(L'essentiel/joc)