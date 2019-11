Une passante écrasée par une auto tombée du ciel

Un terrible accident est survenu samedi à Hyderabad, dans le sud de l'Inde. Un automobiliste qui circulait à toute vitesse sur un pont a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage. Sa voiture est passée par-dessus la glissière de sécurité et a fait un plongeon d'une dizaine de mètres. Sous le pont, se trouvait un groupe de personnes en train d'attendre un tuk-tuk, rapporte The Times of India.

Plusieurs d'entre elles ont eu le temps de réagir et de se mettre à l'abri, mais une femme a été tuée. Six autres personnes ont été blessées et emmenées d'urgence à l'hôpital. L'automobiliste serait dans un état critique. Selon la police, l'individu roulait à 100 km/h sur un tronçon de route limité à 40 km/h.

C'est déjà le deuxième drame survenu sur ce pont, qui n'a pourtant été inauguré qu'au début du mois. Le 9 novembre, deux jeunes gens qui s'étaient arrêtés pour prendre des selfies ont été percutés par un automobiliste ivre. Éjectés dans le vide, les malheureux n'ont pas survécu. Les autorités ont promis de prendre des mesures pour améliorer la sécurité de ce nouveau pont. Elles insistent toutefois sur le respect des limitations de vitesse.

(L'essentiel/joc)