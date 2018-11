Les salariés de Google s'associent à #Metoo

Des milliers de salariés du siège mondial de Google en Californie (ouest) ont manifesté à leur tour jeudi pour dénoncer la gestion du harcèlement sexuel au sein de l'entreprise, après des milliers d'autres à travers le monde. À Mountain View, des images diffusées par des salariés sur Twitter et par des télévisons locales montraient des milliers de salariés --surnommés «Googlers»-- rassemblés entre les nombreux bâtiments du campus, le «Googleplex», en pleine Silicon Valley, berceau des géants technologiques.

«Douze ans chez Google, et je n'ai jamais vu une foule aussi nombreuse. Fier d'être là pour soutenir la justice et la transparence», a notamment commenté sur Twitter un salarié, Ken Norton. Non loin de là, à San Bruno, ce sont des employés de la plate-forme vidéo YouTube, propriété du géant, qui ont eux aussi cessé le travail pour se rassembler par centaines devant leurs locaux. À 50 km au nord, à San Francisco, des centaines de salariés se sont rassemblés sur un vaste parvis du centre-ville, à quelques encablures de leurs locaux. Sur certains panneaux, on pouvait lire «Don't be evil» («Ne pas faire le mal»), le slogan historique du groupe. Jillian Puente, qui se présente elle aussi comme salariée, s'est dite sur Twitter «fière d'avoir participé» au rassemblement de San Francisco car «trop c'est trop».

«Profondément désolé»

Les salariés organisateurs du mouvement avaient appelé les quelque 90 000 employés de Google dans le monde à sortir de leurs bureaux à 11 heures du matin, dans leur fuseau horaire respectif. De Singapour à New York, en passant par Dublin et Londres, plusieurs milliers d'employés ont manifesté de la même manière. Ce premier mouvement social d'ampleur au sein de cette entreprise est parti d'un article du New York Times paru la semaine dernière. Le quotidien affirmait que Google avait couvert ces dernières années une série de cas de harcèlements sexuels impliquant des hauts responsables, dont Andy Rubin, créateur du système d'exploitation mobile Android, qui serait parti du groupe en 2014 avec une indemnité de 90 millions de dollars. M. Rubin a nié ces allégations.

Le patron de Google Sundar Pichai avait indiqué peu après, sans donner de noms, que le groupe avait renvoyé 48 salariés, dont treize hauts responsables, pour harcèlement sexuel au cours des deux dernières années mais qu'aucun n'avait reçu d'indemnités de départ. Un autre a démissionné mardi. M. Pichai s'est aussi dit «profondément désolé pour les actions passées et le mal qu'elles ont causé aux employés».

(L'essentiel/afp)