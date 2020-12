Séparées par la guerre, mère et fille se retrouvent enfin

Le 7 novembre, trois jours après le début de l'offensive militaire gouvernementale dans la région du Tigré en Ethiopie, Otash a perdu toute trace de sa fille, Shalom, âgée de sept ans. «Lorsque les bombardements et les tirs ont commencé, j'ai quitté la maison pour aller voir comment allait ma sœur enceinte», raconte Otash. «Je ne l'ai pas trouvée, alors je suis rentrée à la maison. Quand je suis arrivée, Shalom n'était plus là».

Le 4 novembre, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lançait une opération militaire contre les autorités dissidentes de la région du Tigré, dans le nord de l'Ethiopie.



Le conflit oppose l'armée fédérale éthiopienne aux forces du Front de libération du Peuple du Tigré (TPLF), parti qui dirige ce territoire abritant la minorité tigréenne (6% des 110 millions d'Ethiopiens) et qui défiait depuis des mois l'autorité de M. Abiy.



En devenant Premier ministre en 2018, celui-ci a progressivement écarté le TPLF de l'appareil politique et sécuritaire de l'Ethiopie, qu'il contrôlait depuis près de 30 ans. Il a également fait la paix avec l'Erythrée voisine, ennemie jurée du TPLF depuis une guerre meurtrière entre les deux pays entre 1998 et 2000, ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 2019.

«J'ai cherché partout, mais je n'ai pas pu la trouver. Il y avait tellement de bombardements que je n'avais d'autre choix que de fuir», raconte cette trentenaire, propriétaire d'un restaurant dans la ville de Humera au Tigré. Espérant trouver son enfant parmi les milliers d'Ethiopiens fuyant l'offensive, elle a marché avec eux une trentaine de km pour atteindre la zone frontalière. «Une femme de chez nous aidait les gens à recueillir des informations sur des membres de leurs familles disparus. On m'a dit que ma fille pourrait être au Soudan, alors je suis venue ici», explique Otash.

Deux semaines plus tard, elle reçoit un appel. Shalom n'avait jamais quitté Humera. Elle se trouvait dans une famille qui était restée sur place. Malgré les combats, elle était saine et sauve. Otash a vite contacté Haftom Kahsai, 29 ans, un ami et client qui fréquentait son restaurant à Humera, pour lui demander de l'aide.

Haftom s'apprêtait alors à traverser le Sietet (Tekeze en Ethiopie), l'un des affluents du Nil qui longe la frontière, pour passer au Soudan où il prévoyait de se réfugier. Selon l'ONU, quelque 49 000 Ethiopiens ont été contraints par le conflit au Tigré de fuir vers le Soudan, dont plus de 45% sont des enfants.

Rencontré dans le camp d'accueil de Hamdayit, Haftom a raconté à l'AFP avoir contacté un ami à Humera pour lui demander de conduire la petite sur sa moto jusqu'à la frontière. Ce qui a été fait. «J'ai attendu (à la frontière) et quand Shalom est arrivée avec mon ami, j'ai traversé la rivière avec elle sur un bateau», raconte-t-il. «Au début, elle pleurait, elle avait peur», raconte Haftom. Il était «heureux d'aider la petite fille» malgré les risques.

Enfin, mardi, Shalom a retrouvé sa mère Otash dans le camp de Hamdayit. Derrière le sourire d'Otash, ses yeux se remplissent de larmes en caressant les épais cheveux noirs de sa fille. Elle l'a retrouvée, mais sa sœur est toujours portée disparue. Quant à la petite Shalom, elle est remplie de bonheur. «Ma mère m'a tellement manqué, mais maintenant je suis bien», dit-elle.

