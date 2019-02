L'Australie connaît une mousson exceptionnelle

Des inondations exceptionnelles, qui n'arrivent que «tous les cent ans», frappent le nord-est de l'Australie. Le Bureau australien de la météorologie a mis en garde dimanche contre de nouvelles pluies et le risque de tornades dans les jours à venir. Des milliers d'habitants de Townsville étaient privés d'électricité et coupés du reste du monde par les routes inondées. L'armée a été déployée pour fournir aux habitants des dizaines de milliers de sacs de sable tandis que la Première ministre du Queensland Annastacia Palaszczuk demandait aux gens de faire preuve de prudence.

«Ce n'est pas un événement qui survient tous les 20 ans, c'est un événement qui survient tous les 100 ans», a-t-elle déclaré à la presse samedi. Le Bureau de la météorologie a expliqué qu'un système de mousson à déplacement très lent stationne au-dessus du nord de cet État et que certaines zones devraient recevoir l'équivalent de plus d'une année de pluviométrie avant que la situation ne s'améliore. La région reçoit en moyenne 2 000 millimètres de pluie chaque année mais certaines villes pourraient dépasser ce seuil rien qu'en quelques jours.

Les inondations représentent cependant un certain répit pour les agriculteurs et éleveurs victimes de la sécheresse. «C'est un soulagement bienvenu, spécialement dans nos communes occidentales, non seulement d'avoir de la pluie mais de remplir leurs barrages», a dit dimanche Mme Palaszczuk. L'Australie vient de connaître son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, qui a aggravé la sécheresse qui frappe l'intérieur de l'est et du sud du pays et alimenté les feux de forêt.

(L'essentiel/afp)