Le cortège de Trudeau impliqué dans un accident

Le chef du gouvernement canadien revenait de la Ronald Reagan Presidential Library, dans la banlieue de Los Angeles, où il avait prononcé un discours sur l'Aléna et les relations américano-canadiennes. Selon la chaîne de télévision locale KABC-TV, une voiture dans laquelle se trouvait un couple et son enfant est rentrée en collision, à une intersection, avec un agent à moto de la police des autoroutes de Californie.

Le véhicule de Justin Trudeau n'a pas été impacté. La mère de famille, qui était au voulant du véhicule, ainsi que son fils, ont été transportés à l'hôpital.

#BREAKING KCAL9 News at 10pm CHP Officer escorting PM Trudeau's motorcade involved in accident in Simi Valley @Stu_Mundel Live from Sky 9 @CBSLA @CBSLAPeter @NewsJuan pic.twitter.com/FsnWb4E3QY

Two @CHP_HQ motorcycles were involved in a collision in #SimiValley while escorting Canadian Prime Minister @JustinTrudeau . The officers suffered minor injuries. pic.twitter.com/33gQvcKQcz