Amérindien humilié par un pro-​​Trump? Pas si simple

La vidéo a choqué les États-Unis et fait le tour des médias internationaux – dont L'essentiel –, lundi. Les images, tournées devant le Lincoln Memorial à Washington, montrent un jeune affublé d'une casquette «Make America Great Again», le slogan de la campagne présidentielle de Trump, se tenir face à un Amérindien qui bat son tambour et chante un hymne ancestral. Sourire en coin, Nick Sandmann, étudiant d'un lycée catholique de Géorgie, semble afficher son profond mépris pour le militant. Le jeune homme se trouvait à Washington pour participer à une marche antiavortement. Nathan Phillips, vétéran amérindien de la guerre du Vietnam, était présent pour dénoncer les injustices dont son peuple a été victime.

Sur les réseaux sociaux et dans la majeure partie de la presse américaine, l'attitude adoptée par Nick Sandmann face à Nathan Philipps a été interprétée comme moqueuse, voire humiliante. Les réactions outrées ont fusé de toutes parts, certaines célébrités y allant aussi de leurs commentaires. L'actrice américaine Alyssa Milano a par exemple confié sur Twitter avoir pleuré en visionnant ces images.

This is Trump's America. And it brought me to tears. What are we teaching our young people? Why is this ok? How is this ok? Please help me understand. Because right now I feel like my heart is living outside of my body. https://t.co/QMxMDxNjvr— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 19 janvier 2019

La députée démocrate Deb Haaland a, quant à elle, dénoncé «une démonstration de haine, d'irrespect, d'intolérance», estimant que cet incident reflétait la hausse de l'intolérance raciale sous la présidence Trump.

Un troisième groupe fait monter la tension

Comme l'explique le site 7 sur 7, il semble que l'émotion provoquée par cette vidéo ait pris le pas sur l'impartialité et la recherche de la vérité. Après avoir pris du recul, le Washington Post et CNN, médias pourtant très critiques envers Donald Trump, ont proposé une vision plus large de l'incident. Il semblerait donc que le jeune homme au centre de la polémique ne soit pas aussi condamnable que cela, et que les responsabilités pèsent également sur d'autres personnes présentes ce jour-là.

En plus des étudiants catholiques et des militants amérindiens, un troisième groupe se trouvait devant le Lincoln Mémorial: ils s'agissait de plusieurs membres des «Hébreux noirs» (Black Hebrew Israelites. Selon une vidéo diffusée par CNN (ci-dessous), ces individus s'en seraient pris aux jeunes pro-Trump avant le fameux face-à-face entre Sandmann et Philipps. C'est à ce moment-là que des tensions seraient nées. Quelques minutes avant la séquence qui a fait le tour du monde, ces membres des «Hébreux noirs» ont été filmés en train de copieusement insulter les étudiants catholiques: «Sectaires, tapettes», «consanguins», «racistes», «bébés nés d'un inceste»... tout y est passé.

Pour tenter de masquer les noms d'oiseaux dont ils étaient affublés, les jeunes étudiants auraient alors décidé d'entonner des chants. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'est intervenu le militant amérindien, qui a fendu la foule avec son tambourin avant de se retrouver face Nick Sandmann. L'étudiant l'assure: «J'ai contribué à apaiser la situation en restant immobile et calme». «Il semble que Nick Sandman & les élèves catholiques de Covington ont été traités de manière injuste avec des jugements hâtifs qui se sont révélés faux - diffamés par les médias», avait réagi Donald Trump sur Twitter.

Looking like Nick Sandman & Covington Catholic students were treated unfairly with early judgements proving out to be false - smeared by media. Not good, but making big comeback! "New footage shows that media was wrong about teen's encounter with Native American" @TuckerCarlson— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 janvier 2019

Une chose est sûre: les jeunes catholiques ont bel et bien été provoqués mais n'ont pas réagi de manière violente. Cela dit, le face-à-face entre Sandmann et Philipps reste difficile à interpréter. L'Amérindien dit s'être senti raillé par les lycéens, tandis que le jeune homme assure avoir simplement voulu calmer le jeu. Rien dans son attitude ne permet d'affirmer avec certitude qu'il a fait preuve d'irrespect face au vétéran du Vietnam.

Reste que cet épisode constitue un exemple des dangers de l'information biaisée et de la viralité partiale.

