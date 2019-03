Une voiture fonce dans la foule et fait 6 morts

L'attaque s'est produite vers 6h locales (22h GMT jeudi) dans la commune de Zaoyang, dans la province du Hubei, a précisé la chaîne CCTV sur les réseaux sociaux. Six personnes ont été tuées et sept blessés ont été hospitalisés, a ajouté la même source sans autre détail sur les éventuels mobiles du conducteur. Ce dernier a été abattu par la police.

En novembre dernier, deux événements similaires s'étaient produits en Chine. Dans un village de la province du Sichuan (sud-ouest), un conducteur avait percuté des piétons pour une raison inconnue, tuant sept d'entre eux. Cinq jours plus tôt, un automobiliste avait percuté des écoliers dans la province du Liaoning (nord-est), faisant cinq morts et 19 blessés.

Ces événements surviennent dans un contexte de mortalité routière très élevée dans le pays le plus peuplé du monde, où les règles de circulation sont régulièrement ignorées par les automobilistes. Selon les chiffres officiels, 58.000 personnes ont été tuées dans des accidents de la route sur la seule année 2015.

RT Echinanews "#BREAKING: A man killed six and injured seven by raming car into crowd in Zaoyang, central China's Hubei Province. The uspect was shot dead by police and the other seven injured have been hospitalized. https://t.co/PsbVgO09yI pic.twitter.com/MXCFdybvMk"